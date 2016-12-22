Число желающих уехать за границу жить россиян снизилось на 7% за 5 лет

Доля россиян, задумывающихся о переезде на постоянное место жительство (ПМЖ) за рубеж, снизилась за последние пять лет. Сейчас этот показатель составляет 15% против 19% год назад и 22% в 2013 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса Левада-центра.
В 2017 году о переезде чаще задумываются респонденты в возрасте 18–24 лет (32%), среди опрошенных в возрасте 25–39 лет желающих уехать за границу — 21%, среди 40–54-летних — 10%. На вопрос о степени готовности к переезду 1% россиян сообщили, что уже оформляют документы на выезд, 2% «приняли твердое решение уехать», 16% «иногда подумывают над этим».
При этом большинство россиян (79%) не хотели бы постоянно жить за рубежом, затруднились ответить на вопрос о ПМЖ 7% респондентов. Опрос был проведен 19–22 мая среди 1600 человек в 137 населенных пунктах России.
В 2016 году 42% россиян из выразивших желание уехать за границу назвали «лучшие условия жизни, обустроенности быта за рубежом» главной причиной желания сменить ПМЖ, 41% — нестабильную экономическую ситуацию в стране. «Интерфакс» не приводит данные Левада-центра за 2017 год о причинах, вызывающих у россиян желание уехать из России.