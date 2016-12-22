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В правительство внесли раскритикованный Сечиным закон о трубопроводах
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В правительство внесли раскритикованный Сечиным закон о трубопроводах
Экономика, 09:27
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В правительство внесли раскритикованный Сечиным закон о трубопроводах
Минэнерго внесло в правительство законопроект «О магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов», об этом сообщила газета «Ведомости».

Игорь Сечин раскритиковал закон о трубопроводах «Транснефти»
Бизнес


Как следует из документа и пояснительной записки к нему, этот законопроект определяет правила подключения компаний к трубопроводам, принципы формирования тарифов прокачки нефти и нефтепродуктов, инвестиционную политику, земельные отношения при строительстве труб и другое. Кроме того, в законопроекте говорится, что владельцем магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов будет «Транснефть», потому что компания является оператором. Также, как следует из документа, прокачка нефти и нефтепродуктов будет работать по принципу «качай или плати», который давно предлагает использовать «Транснефть».

Как ранее сообщал РБК, этот законопроект раскритиковал глава «Роснефти» Игорь Сечин. За неделю до назначенного на 14 июня заседания комиссии по ТЭКу под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича его повестка была изменена — трубопроводную тематику решили не обсуждать «из-за наличия неразрешимых разногласий по законопроекту». По словам источника РБК в Минэнерго, до конца года этот закон может быть не принят из-за того, что крупные нефтяные компании с ним не согласны.

Закон «О магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов» был подготовлен по поручению Владимира Путина от 30 июля 2015 года Министерством энергетики и должен был быть внесен в правительство до 1 июня, а в Госдуму — до 1 октября.
Теги: законопроект , Игорь Сечин , «Транснефть» , транспортировка нефти
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