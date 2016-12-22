ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных небанковских организаций

Центробанк России отозвал лицензию у расчетных небанковских кредитных организации «Фидбэк» и «Расчетный Финансовый Дом». Соответствующие сообщения размещены на сайте регулятора.

Как пояснили в ЦБ, проблемы у кредитной организации «Фидбэк» возникли из-за проведения «теневых» валютно-обменных операций. Организация, по данным регулятора, «активно уклонялась» от противодействия мероприятиям по отмыванию доходов, полученных преступных путем, а также финансированию терроризма путем контроля финансовых операций.

«Более того, в деятельности кредитной организации выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности», — сообщили в ЦБ. В «Фидбэке» назначена временная администрация.

«Расчетный Финансовый Дом», как сообщил регулятор, проводил «сомнительные транзитные операции», а также не соблюдал требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организация не является участником государственной системы страхования вкладов, ЦБ ввел в нем временную администрацию.

В конце мая ЦБ отозвал лицензии у двух банков — московского Айви Банка и петрозаводского РИТЦ Банка, среди акционеров первого были советник Владимира Путина Герман Клименко и экс-советник президента «Роснефти» Игоря Сечина Роман Троценко. Как пояснял регулятор, деятельность Айви Банка была направлена на высокорискованное кредитование заемщиков, а РИТЦ Банк «полностью утратил капитал».