Коалиция США заявила о звонке российским военным после атаки в Сирии

Возглавляемая США коалиция связалась с российскими военными после того, как сбила на территории Сирии истребитель правительственной армии Башара Асада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление центрального командования США.
Согласно заявлению, представители коалиции сразу же после атаки «связались с российскими коллегами по телефону через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации и прекращения атаки».
В коалиции также отметили, что «не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами», но будут защищать своих партнеров.
О том, что авиация возглавляемой США международной коалиции сбила самолет армии Башара Асада сообщило военное командование Сирии. По его данным, это произошло 18 июня после 12:00 мск населенном пункте Расафа, в 30 км к югу от Ракки. Сирийские власти отмечали, что во время произошедшего истребитель в участвовал в операции против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которую проводили в регионе силы ополчения и правительственная армия. Власти Сирии обвинили США в координации с террористами ИГ.
Коалиция в свою очередь заявляла, что Су-22 был сбит после того, как сбросил бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии» (СДС) к югу от города Табка, в 40 км от Ракки.