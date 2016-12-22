Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,90 57,57 EUR Нал. 64,94 64,46 USD Бирж. 57,77 -0,12 EUR Бирж. 64,70 +0,18 USD ЦБ. 57,74 +0,30 EUR ЦБ. 64,46 +0,18 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1822,91 +0,28% РТС 994,38 +0,24% Brent 47,20 -0,19% DJIA 21384,28 +0,11% Nasdaq 6151,76 -0,22% FTSE 7463,54 +0,60%
Коалиция США заявила о звонке российским военным после атаки в Сирии
Лента новостей
Наезд на прихожан мечети в Лондоне. Фоторепортаж 07:54, Фотогалерея  Коалиция США заявила о звонке российским военным после атаки в Сирии 07:23, Политика «Коммерсантъ» узнал детали плана Киева по «реинтеграции» Донбасса 07:13, Политика Мэй выразила соболезнования пострадавшим при наезде фургона на толпу 06:29, Общество СМИ рассказали о нападении с ножом после наезда на толпу в Лондоне 06:20, Общество Спецслужбы ликвидировали двоих напавших на курортный комплекс в Мали 05:42, Общество СМИ сообщили о десяти пострадавших при наезде фургона на толпу в Лондоне 04:56, Общество В штате Монтана во время панихиды обрушился дом 04:13, Общество Фургон наехал на толпу пешеходов в Лондоне 03:39, Общество США и Украина выполнят выполнят наблюдательный полет над Россией 03:26, Политика МВД подтвердило лидерство сторонников Макрона на выборах в парламент 03:12, Политика В результате теракта в Бахрейне погиб полицейский 02:30, Общество Спецслужбы освободили 32 заложника из курортного комплекса в Мали 01:32, Общество Совфед заявил о возможном запрете международных наблюдателей на выборах 00:35, Политика Коалиция США сбила самолет армии Асада в Сирии 00:26, Политика Счетная палата пожаловалась в Генпрокуратуру на нарушения в Минобрнауки 00:04, Общество Иран нанес удар по террористам в Сирии в ответ на атаку в Тегеране 18 июн, 23:42, Политика Роналду не пришел на пресс-конференцию после ничьей с Мексикой 18 июн, 23:38, Общество Чилийцы обыграли Камерун в матче с двумя отмененными голами 18 июн, 23:01, Спорт Два человека погибли при атаке на курортный комплекс в столице Мали 18 июн, 22:45, Общество Reuters узнал о сделке Lockheed Martin в $37 млрд по продаже истребителей 18 июн, 21:52, Технологии и медиа Экзитполы показали победу партии Макрона во 2 туре парламентских выборов 18 июн, 21:34, Политика Неизвестные напали на курортный комплекс в столице Мали 18 июн, 21:10, Общество Катар продолжит поставлять газ в ОАЭ после разрыва дипотношений 18 июн, 20:42, Экономика Полицейский пострадал при ограблении ювелирного магазина в Волгограде 18 июн, 20:21, Общество Мексика в добавленное время ушла от поражения в матче с Португалией 18 июн, 19:55, Спорт МВД не получало сообщений об угрозах свидетелям ДТП с «пьяным» ребенком 18 июн, 19:46, Общество КНДР обвинила власти США в «ограблении» своих дипломатов в Нью-Йорке 18 июн, 19:20, Политика
Коалиция США заявила о звонке российским военным после атаки в Сирии
Политика, 07:23
0
Коалиция США заявила о звонке российским военным после атаки в Сирии

Возглавляемая США коалиция связалась с российскими военными после того, как сбила на территории Сирии истребитель правительственной армии Башара Асада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление центрального командования США.

Согласно заявлению, представители коалиции сразу же после атаки «​связались с российскими коллегами по телефону через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации и прекращения атаки».

В коалиции также отметили, что «не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами», но будут защищать своих партнеров.​

​​О том, что авиация возглавляемой США международной коалиции сбила самолет армии Башара Асада сообщило военное командование Сирии. По его данным, это произошло 18 июня после 12:00 мск населенном пункте Расафа, в 30 км к югу от Ракки. Сирийские власти отмечали, что во время произошедшего истребитель в участвовал в операции против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которую проводили в регионе силы ополчения и правительственная армия. Власти Сирии обвинили США в координации с террористами ИГ.

Коалиция в свою очередь заявляла, что Су-22 был сбит после того, как сбросил бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии» (СДС) к югу от города Табка, в 40 км от Ракки.

Теги: США , Сирия , Самолет
Главное
СМИ рассказали о нападении с ножом после наезда на толпу в Лондоне Общество
Материалы по теме
Коалиция США сбила самолет армии Асада в Сирии Политика
Иран нанес удар по террористам в Сирии в ответ на атаку в Тегеране Политика
Армия Ирака освободила от ИГ часть приграничной с Сирией территории Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку