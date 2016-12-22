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Спецслужбы ликвидировали двоих напавших на курортный комплекс в Мали
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Спецслужбы ликвидировали двоих напавших на курортный комплекс в Мали
Общество, 05:42
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Спецслужбы ликвидировали двоих напавших на курортный комплекс в Мали

Спецслужбы ликвидировали двоих боевиков, совершивших нападение на курортный комплекс Le Campement Resort в столице Мали Бамако. Об этом сообщил министр безопасности страны Салиф Траоре, передает Reuters.

По словам Траоре, еще двоим нападавшим удалось скрыться. Один из них был ранен. На месте он оставил оружие и взрывчатку.

Нападение на курортный комплекс произошло 18 июня. По данным Associated Press, нападение совершили джихадисты. Во время штурма спецслужбы смогли освободить 36 человек. Reuters сообщал, что в результате случившегося погибли два человека.

Как отметил Траоре, нападение власти Мали в данный момент идентифицируют как теракт.
 

Теги: нападение , Мали
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