США и Украина выполнят выполнят наблюдательный полет над Россией

Военные инспекторы Украины и США выполнят наблюдательный полет над Россией. Об этом заявили в Министерстве обороны России, сообщает газета «Красная звезда».

По информации ведомства, полеты будут выполняться в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Они буду выполнены с 19 по 24 июня на самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома в Хабаровске. В Минобороны отметили, что вместе с американскими инспекторами на борту самолета будут находиться российские специалисты. Они проконтролируют «строгое соблюдение согласованных параметров полета» и «применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения».

В ведомстве также сообщили, что в рамках Договора по открытому небу Россия выполнит два «последовательных» наблюдательных полета над территорией США. Российские самолеты Ту-154М поднимутся в воздух с 18 июня по 3 июля с аэродромов Тревис в штате Калифорния и Макконнелл в штате Канзас.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Цель договора — содействие укреплению доверия между государствами с помощью улучшения механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.​