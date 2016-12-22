В результате теракта в Бахрейне погиб полицейский

В деревне Дираз в Бахрейне произошел взрыв. В результате случившегося погиб сотрудник полиции. Об этом сообщило МВД страны в twitter.

«Полицейский погиб на дежурстве, двое пострадали в результате террористической атаки в Диразе», — говорится в сообщении.

Деревня Дираз находится на северо-западном побережье Бахрейна.

В воскресенье, 18 июня, в районе Маади на юге столицы Египта Каира произошел взрыв. Как сообщал телеканал Al Arabia, в результате случившегося погиб офицер полиции, еще четверо полицейских пострадали. По информации телеканала, целью террористов был именно полицейский патруль. Боевики разместили бомбу на обочине дороги близ блокпоста полиции. В тот момент, когда силовики проезжали блокпост, бомба взорвалась.