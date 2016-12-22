Совфед заявил о возможном запрете международных наблюдателей на выборах

Мониторинговым миссиям из стран, которые не допускают на свои выборы российских наблюдателей, могут запретить присутствовать на президентских выборах в России в 2018 году. Об этом «Известиям» рассказал зампредседателя временной комиссии комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По словам собеседника издания, сенаторы планируют разработать соответствующие поправки в действующее законодательство до начала предвыборной компании.

Издание отмечает, что с подобным предложением некоторое время назад выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она отмечала, что на президентских выборах необходимо вести эффективное противодействие целенаправленному иностранному вмешательству в избирательный процесс.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева сообщил, что «если выяснится», что у Центральной избирательной комиссии «достаточно полномочий», тогда можно будет «просто не направлять приглашение в адрес тех стран, которые не проявляют зеркальной взаимности в отношении российских наблюдателей».

Издание при этом конкретно не сообщает, о каких именно странах идет речь. Собеседник газеты в комиссии Совфеда заявил, что на свои выборы наблюдателей из России уже не пригласили США, Украина, Великобритания, Грузия, Эстония, Литва и Франция. При этом председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила газете, что «пока не знает ни одного случая, когда бы не пускали наших наблюдателей».