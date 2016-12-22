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Два человека погибли при атаке на курортный комплекс в столице Мали
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Два человека погибли при атаке на курортный комплекс в столице Мали
Общество, 22:45
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Два человека погибли при атаке на курортный комплекс в столице Мали

В результате нападения на курортный комплекс Le Campement Resort в столице Мали Бамако погибли два человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя спецслужбы.

По данным агентства, один из погибших — француз, национальность другого в настоящий момент не установлена.

Нападение на курортный комплекс Le Campement Resort в Бамако произошло 18 июня. Как уточнял Reuters, среди постояльцев комплекса много западных туристов. По данным Associated Press, нападение совершили джихадисты.

Ранее свидетели опубликовали фотографию курорта, над которым виден густой дым. Также очевидцы сообщали о том, что слышали «звуки выстрелов».

В начале июня в курортном комплексе Resorts World Manila в Маниле произошла вооруженная атака, в результате которой погибли не менее 34 человек.​ Как сообщал Reuters со ссылкой на местное телевидение, нападавший хотел совершить ограбление, ворвался в комплекс и поджег несколько игральных столов. В результате, как сообщили агентству источники в пожарной службе, большинство погибших скончались от удушья.

Теги: атака , Мали
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