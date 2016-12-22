Неизвестные напали на туристический лагерь в столице Мали

Неизвестные атаковали курортный комплекс Le Campement Resort в столице Мали Бамако, среди его постояльцев много западных туристов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя местного МВД.

На данный момент информации о пострадавших нет, подробности о нападении не сообщаются. Свидетели опубликовали фотографию курорта, над которым виден густой дым.

Также очевидцы сообщают о том, что слышали «звуки выстрелов».

Ранее в курортном комплексе Resorts World Manila в Маниле произошла вооруженная атака, в результате которой погибли не менее 34 человек.​ Как сообщал Reuters со ссылкой на местное телевидение, нападавший хотел совершить ограбление, ворвался в комплекс, открыл стрельбу и поджег несколько игральных столов. В результате, как сообщили агентству источники в пожарной службе, большинство погибших скончались от удушья.