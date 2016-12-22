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Катар продолжит поставлять газ в ОАЭ после разрыва дипотношений
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Катар продолжит поставлять газ в ОАЭ после разрыва дипотношений
Экономика, 20:42
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Катар продолжит поставлять газ в ОАЭ после разрыва дипотношений

Несмотря на разрыв дипломатических отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, Катар продолжит поставлять газ в ОАЭ. Об этом ​заявил генеральный директор госкорпорации Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби в эфире телеканала Al Jazeera.

«Изоляция [со стороны арабских стран] сегодня для нас стала форс-мажором, который позволяет приостановить поставку газа в ОАЭ. Но если мы отключим газ, то нанесем огромный ущерб людям этой страны, которых считаем своими братьями», — заявил гендиректор​.

Как уточняет телеканал, Катар ежедневно поставляет 2 млрд куб. футов (56,6 млн куб. м) природного газа в ОАЭ с месторождения North Field по трубопроводу Dolphin.

Ранее в ОАЭ предложили странам Запада создать механизм наблюдения за действиями Катара, чтобы заставить его прекратить поддержу террористов. Как заявил The Guardian министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш, у страны «нулевое доверие» к Катару.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Египет и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня. После этого к ним присоединились еще пять арабских государств, все они обвинили Катар во вмешательстве во внутренние дела других стран, а также в спонсировании террористов. Власти Катара все обвинения отвергли и назвали изоляцию со стороны арабских стран посягательством на суверенитет.

Теги: газ , ОАЭ , Катар
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