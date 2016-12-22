В Киеве неизвестные напали на участников гей-парада

В Киеве на Контрактовой площади группа неизвестных напала на участников акции ЛГБТ-сообщества «Марш равенства». Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

На участников акции напали спустя три часа после окончания марша. По предварительным данным, неизвестные брызнули одному мужчине в лицо газовым баллончиком, а второму нанесли телесные повреждения. Пострадавших доставили в больницу. Полиция задержала одного из нападавших, мужчину 1995 года рождения. У него изъяли нож и газовый баллончик.

Ранее в Киеве прошла акция ЛГБТ-сообщества «Марш равенства». В нем приняли участие около 2,5 тыс. человек. Во время марша «произошли стычки» противников марша с сотрудниками правоохранительных органов. В результате полицейские задержали семерых человек «за нарушение общественного порядка».