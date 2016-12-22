«Единая Россия» определилась с передачей мандата Марата Сафина

Партия «Единая Россия» передаст мандат теннисиста Марата Сафина секретарю регионального отделения партии в Чувашии Николаю Малову. Решение было принято на заседании президиума генсовета партии 18 июня, сообщает ТАСС.

По словам секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова, мандат будет передан в региональную группу партии №16, в которую входят республики Марий Эл, Мордовия, Чувашия и Нижегородская область.

«Следующий кандидат, который идет в списке этой региональной группы [после Сафина. — РБК] — Малов Николай Владимирович», — пояснил Неверов.

Государственная дума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина 7 июня. В мае стало известно, что Марат Сафин принял решение сдать свой депутатский мандат.

По словам первого зампреда «Единой России» Андрея Исаева, теннисист займет пост советника спикера Госдумы Вячеслава Володина.