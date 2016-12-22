Полиция задержала забравшегося на высотку в «Москва-Сити» человека

В Москве полиция задержала молодого человека, который в воскресенье, 18 июня, забрался по стене на крышу высотки в «Москва-Сити». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По данным ведомства, днем 18 июня начальник службы охраны высотного здания на Пресненской набережной сообщил в МВД, что молодой человек нарушил режим охраняемого объекта и забрался на здание.

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Наверху молодого человека уже ожидал наряд полиции.

«В отношении гражданина составлены административные материалы по статье 20.17 КоАП (Нарушение пропускного режима охраняемого объекта — РБК.)» — уточнили в ведомстве.

Если его признают виновным, молодому человеку грозит штраф или административный арест до 15 суток.