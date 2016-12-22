Омбудсмен заявила об угрозах свидетелям ДТП с «пьяным» ребенком

Свидетели ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, в крови которого обнаружили алкоголь, рассказали о поступавших им угрозах. Об этом по итогам встречи с семьей погибшего мальчика сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, передает «РИА Новости».

По словам свидетелей, им поступали «определенного рода угрозы или пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило», — рассказала она.

«Виновная сторона вела себя достаточно, с их [семьи ребенка] слов неординарно. Попытки извинения выражались в том, что им был сделан почтовый перевод», — рассказала Семенова. Она отметила, что «интерпретировать это можно по-разному, особенно с человеческой точки зрения».

Подмосковный омбудсмен пообещала проконтролировать ситуацию с расследованием гибели ребенка. Она отметила, что собирается ознакомиться с материалами дела, последовательностью всех процедур, а также правильностью их исполнения. Это позволит составить свое экспертное мнение с моральной и юридической точки зрения и «понять, все ли грамотно было сделано в этом процессе», подчеркнула она.

Ранее Екатерина Семенова рассказала, что встретилась с семьей погибшего ребенка. «Цель моего визита — хотелось понять, как воспитывался ребенок», — пояснила она. Состояние родных мальчика омбудсмен назвала «тяжелым, но стабильным» и отметила, что ребенок воспитывался в «хороших условиях» и не мог сделать чего-либо «недозволенного».

Она рассказала, что со слов Следственного комитета, была проведена генетическая экспертиза о принадлежности проб крови, которая подтвердила кровь ребенка. В​лить «спирты» в трупную кровь невозможно и непонятно, как «на бумаге» появились промилле алкоголя, подчеркнула Семенова.











