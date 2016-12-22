«Роснефть» открыла новое месторождение углеводородов в Арктике

«Роснефть» открыла новое месторождение углеводородов на шельфе в Восточной Арктике. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Новое месторождение было найдено во время бурения северной поисковой скважины «Центрально-Ольгинская-1» на арктическом шельфе Хатангского залива моря Лаптевых.

«Роснефть» получила лицензию на разработку Хатангского участка в ноябре 2015 года. Компания приступила к бурению в апреле 2017 года после проведения телемоста с президентом Владимиром Путиным. «Фактически начинается работа по целой нефтегазоносной провинции, которая, даже по предварительным данным, содержит миллионы тонн условного топлива. Это — сложная, высокотехнологичная операция, так называемое горизонтальное бурение» — заявлял Путин.

В ближайшие пять лет «Роснефть» вместе с партнерами планируют вложить в освоение месторождений на российском шельфе около $8,4 млрд. «Суммарный объем инвестиций в освоение континентального шельфа Российской Федерации совместно с партнерами по проектам на ближайшие пять лет оценивается в 480 млрд руб.», — сообщал представитель компании.