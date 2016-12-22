Более 700 турецких военных госпитализировали из-за массового отравления
Политика, 14:37
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Более 700 турецких военных госпитализировали из-за массового отравления
Более 730 военнослужащих турецкой армии были госпитализированы из-за массового пищевого отравления в одной из воинских частей в Манисе. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Военнослужащие стали жаловаться на плохое самочувствие после обеда 17 июня. Прокуратура Турции в рамках расследования дела о массовом отравлении задержала 21 человека. По предварительным данным, причиной массового отравления могла стать инфекция.64 военнослужащих в Манисе также получили пищевое отравление в конце мая. Солдаты пожаловались на плохое самочувствие после ужина и были доставлены в госпиталь.