Более 700 турецких военных госпитализировали из-за массового отравления

Более 730 военнослужащих турецкой армии были госпитализированы из-за массового пищевого отравления в одной из воинских частей в Манисе. Об этом сообщает агентство Hurriyet.

Военнослужащие стали жаловаться на плохое самочувствие после обеда 17 июня. Прокуратура Турции в рамках расследования дела о массовом отравлении задержала 21 человека. По предварительным данным, причиной массового отравления могла стать инфекция.