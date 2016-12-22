Путин не узнал «ничего революционного» на прямой линии

Президент Владимир Путин заявил, что не узнал «ничего революционного» во время «Прямой линии», которая состоялась 15 июня. Об этом он рассказал в интервью телеканалу НТВ.

«Сказать, чтобы для меня здесь [на прямой линии – РБК.] были какие-то совсем революционные открытия, не могу, потому что я все-таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь» - сообщил Путин.

Вместе с тем, президент отметил, что узнал для себя «кое-что новое» в ходе прямой линии, отметив, что это «естественно, потому что это прямое общение с людьми». Путин подчеркнул, что считает полезным проведение прямой линии, так как некоторые вопросы требуют внимания со стороны правительства и президента.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась 15 июня. В ходе интервью президенту задали 73 вопроса. Общее число вопросов, направленных Путину, составило около 1,6 млн, сообщал 14 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.