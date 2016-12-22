Мутко пошутил о «марихуанке» для сборной Нидерландов на ЧМ-2018

Вице-премьер, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко пошутил о подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2018 году в России, предложив «завезти марихуанки» для команды Нидерландов. Об этом он сказал на внеочередной конференции Российского футбольного союза в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Так он ответил на вопрос участника конференции, который сказал Мутко, что Ульяновская область, как и другие российские регионы, готовится к приему сборных стран на ЧМ-2018.

«Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других [для размещения футбольных команд]. Ну, а вы начинайте [подготовку]. Если голландцы будут, марихуанки там завезите, ещё что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте», — сказал Мутко. «Шучу, конечно. Но в целом, сами понимаете — команды сами ориентируются», — отметил он.

Россия в 2018 году впервые проведет Чемпионат мира по футболу. Он будет проходить в нескольких российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Волгограде, Калининграде. В столице ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

