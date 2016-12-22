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Сын экс-премьера Грузии Иванишвили опроверг информацию об инсульте отца
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Сын экс-премьера Грузии Иванишвили опроверг информацию об инсульте отца
Политика, 13:36
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Сын экс-премьера Грузии Иванишвили опроверг информацию об инсульте отца

Сын экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили Бера опроверг сообщения о том, что его отец перенес инсульт. Об этом он написал в своем Facebook.

«Мой 61-летний отец каждый день активно занимается спортом и своим здоровьем может сравниться с молодым человеком. Мне жаль тех людей, которые с радостью распространяют дезинформацию, так как они не знают любви ни к отцу, ни к матери, ни к своей родине» — написал Бера Иванишвили.

Ранее информация о том, что Бидзина Иванишвили был госпитализирован с инсультом, появилась на телеканале «Рустави-2». В пресс-службе Иванишвили телеканалу сообщили, что эта информация является ложью и распространяется партией «Единое национальное движение», лидером которой был бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Теги: Грузия , инсульт , Бидзина Иванишвили
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