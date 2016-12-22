На Эльбрусе спасатели начали поиск альпиниста из США

На южном склоне горы Эльбрус пропал альпинист, гражданин США. Об этом говорится в сообщении главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской республике.

Сообщение о пропаже альпиниста поступило в дежурную часть 18 июня в 08:45 мск. В настоящий момент его ищут спасатели, отметили в ведомстве.

В апреле на восточной стороне Эльбруса два альпиниста сорвались с высоты 4900 метров над уровнем моря. Оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) рассказал «Интерфакс», что о срыве двух человек в экстренные службы сообщили участники альпинистской группы, которые шли выше по склону.

По их словам, после падения со склона альпинисты двигались, но группе не удалось точно определить, живы ли пострадавшие, отметил собеседник агентства.

Начальник ЭВПСО Абдуллах Гулиев позднее сообщил, что сорвавшиеся альпинисты погибли. По его словам, альпинисты могли сорваться из-за открытого льда на склоне горы. Он отметил, что погибшие проживали в Нальчике и были «опытными гидами», которые часто совершали восхождения на Эльбрус.

