В США назвали время ремонта эсминца после столкновения с судном Филиппин

Ремонт американского эсминца «Фитцджеральд», в корпусе которого образовалась большая пробоина после столкновения с торговым судном Филиппин вблизи от берегов Японии, может занять месяцы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на командование американских Военно-морских сил.
«Ущерб от столкновения значительный, однако корабль можно спасти, — подчеркнул представитель ВМС. «Надеюсь, меньше чем за год вы снова сможете увидеть эсминец «Фитцджеральд», — сказал он на пресс-конференции.
Американский эсминец столкнулся с филиппинским торговым судном 17 июня в 103 км от японского города Йокосука. Судно врезалось в борт корабля ВМС США. Часть эсминца в результате случившегося оказалась затоплена.
При столкновении пострадали три моряка, в том числе и командир американского корабля. Всех пострадавших эвакуировали в больницу с помощью вертолета. Еще семь человек объявили пропавшими без вести. Позднее при разборе поврежденной части эсминца «Фитцджеральд» военные обнаружили тела пропавших моряков. Их нашли в затопленной части эсминца, которая пострадала при столкновении.
Никто из команды судна Филиппин, на котором находились 20 человек, не пострадал. Корабль вернулся в японский порт Йокосука.