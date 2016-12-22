Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,94 57,60 EUR Нал. 64,98 64,48 USD Бирж. 57,77 -0,12 EUR Бирж. 64,70 +0,18 USD ЦБ. 57,74 +0,30 EUR ЦБ. 64,46 +0,18 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1822,91 +0,28% РТС 994,38 +0,24% Brent 47,29 +1,07% DJIA 21384,28 +0,11% Nasdaq 6151,76 -0,22% FTSE 7463,54 +0,60%
В США назвали время ремонта эсминца после столкновения с судном Филиппин
Лента новостей
Число погибших при лесных пожарах в Португалии превысило 40 человек 10:38, Общество В США назвали время ремонта эсминца после столкновения с судном Филиппин 10:05, Общество Двое пакистанских дипломатов пропали в Афганистане 09:38, Политика Во Франции начался второй тур парламентских выборов 09:15, Политика В Афганистане погибли двое полицейских при атаке боевиков на участок 08:53, Политика Колумбийские повстанцы опровергли причастность к теракту в Боготе 07:52, Общество Ковалев проиграл Уорду бой-реванш за три титула чемпиона мира по боксу 07:04, Спорт При полицейской погоне в центре Москвы произошло ДТП 07:02, Общество При теракте в Каире погиб офицер полиции 06:10, Общество В Японии обнаружили тела семи пропавших американских моряков 05:36, Общество В США задержали трех подозреваемых в убийстве школьника из России 05:09, Общество Бой за три титула чемпиона мира. Ковалев - Уорд. Как это было 04:52, Спорт В лесных пожарах в Португалии погибли 19 человек 04:45, Общество Число погибших при теракте в столице Колумбии увеличилось до трех 04:05, Общество В торговом центре в столице Колумбии произошел взрыв 03:30, Общество Президент Венесуэлы обвинил Twitter в «фашизме» 02:59, Политика В Бразилии при аварии туристического автобуса погибли 10 человек 02:24, Общество ОАЭ предложили Западу организовать наблюдение за Катаром 02:10, Политика Юнкер предложил провести общеевропейскую церемонию прощания с Колем 01:28, Политика В Ростовской области задержали перевозившего детей нетрезвого водителя 01:06, Общество В США при столкновении парома с причалом пострадали 18 человек 00:24, Общество После протестов Мэй признала недостатки при первой помощи погорельцам 00:21, Политика В Киеве завели дело о поставках в Турцию угля из Донбасса 00:06, Политика Береговая охрана Саудовской Аравии открыла огонь по иранским судам 17 июн, 23:14, Политика Во Франции разбился туристический самолет 17 июн, 22:31, Общество Климкин предложил НАТО поучиться у Украины 17 июн, 21:53, Политика СМИ узнали о желании Белого дома смягчить законопроект о новых санкциях 17 июн, 21:11, Политика Бастрыкин потребовал передать в СК дело о ДТП с «пьяным» ребенком 17 июн, 21:01, Общество
В США назвали время ремонта эсминца после столкновения с судном Филиппин
Общество, 10:05
0
В США назвали время ремонта эсминца после столкновения с судном Филиппин

Ремонт американского эсминца «Фитцджеральд», в корпусе которого образовалась большая пробоина после столкновения с торговым судном Филиппин вблизи от берегов Японии, может занять месяцы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на командование американских Военно-морских сил.

«Ущерб от столкновения значительный, однако корабль можно спасти, — подчеркнул представитель ВМС. «Надеюсь, меньше чем за год вы снова сможете увидеть эсминец «Фитцджеральд», — сказал он на пресс-конференции.

Американский эсминец столкнулся с филиппинским торговым судном 17 июня в 103 км от японского города Йокосука. Судно врезалось в борт корабля ВМС США. Часть эсминца в результате случившегося оказалась затоплена.

При столкновении пострадали три моряка, в том числе и командир американского корабля. Всех пострадавших эвакуировали в больницу с помощью вертолета. Еще семь человек объявили пропавшими без вести. Позднее при разборе поврежденной части эсминца «Фитцджеральд» военные обнаружили тела пропавших моряков. Их нашли в затопленной части эсминца, которая пострадала при столкновении.

Никто из команды судна Филиппин, на котором находились 20 человек, не пострадал. Корабль вернулся в японский порт Йокосука.

Теги: США , ущерб , ВМС , корабль
Главное
В США задержали трех подозреваемых в убийстве школьника из России Общество
Материалы по теме
В Японии обнаружили тела семи пропавших американских моряков Общество
После столкновения эсминца ВМС США с торговым судном пропали семь моряков Общество
Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном близ Японии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку