В Афганистане погибли двое полицейских при атаке боевиков на участок

В Афганистане в результате нападения боевиков на полицейский участок погибли двое полицейских. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя местного МВД.

Инцидент в провинции Пактия произошел утром, 18 июня, уточнил он. По его словам, на полицейский участок напали по меньшей мере пять террористов-смертников. Один из них «привел в действие взрывное устройство на парковке», которая расположена рядом. Остальные боевики попытались ворваться в здание, рассказал представитель ведомства.

По его словам, в результате столкновений трое террористов были уничтожены, однако еще один остался жив и продолжает перестрелку с полицейскими.

Позднее Reuters со ссылкой на МВД уточнил, что при атаке террористов-смертников погибли двое полицейских, а еще пятеро были ранены. В то же время в местной больнице сообщили, что в результате случившегося «по крайней мере пять человек погибли и еще 30 получили ранения, в том числе 20 мирных жителей», пишет агентство.

Как сообщили в МВД, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России). В ведомстве также отметили, что один из боевиков взорвал на парковке автомобиль, который был начинен взрывчаткой.