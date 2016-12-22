Колумбийские повстанцы опровергли причастность к теракту в Боготе

Колумбийские повстанцы из группировки АНО (Армия народного освобождения) опровергли свою причастность к взрыву в торговом центре Боготы. Об этом говорится в сообщении группировки, опубликованном в Twitter.

Повстанцы выразили свое сочувствие жертвам теракта.«АНО отрицает свою причастность к атаке на мирное население в торговом центре Andino. Мы разделяем скорбь и солидарность с жертвами», — говорится в сообщении.

Армия национального освобождения (Ejercito de Liberacion Nacional) — леворадикальная экстремистская группировка, действующая с 1964 года. Она сотрудничает с группировкой ФАРК, которая до 2016 года вела вооруженную борьбу с правительством страны.

Взрыв в торговом центре в столице Колумбии Боготе произошел 18 июня. В результате взрыва погибли три человека, еще девять получили ранения. Одна из погибших — гражданка Франции. Мэр Боготы признал случившееся террористическим актом. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.