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При полицейской погоне в центре Москвы произошло ДТП
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При полицейской погоне в центре Москвы произошло ДТП
Общество, 07:02
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При полицейской погоне в центре Москвы произошло ДТП

В Москве на Новослободской улице произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадали четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД. По данным телеканала РЕН-ТВ, авария произошла в результате полицейской погоне. 

Авария произошла в результате преследования полицейскими машины, в которой находились пять человек. По словам двух пассажиров машины, водитель и двое его знакомых согласились подбросить их. Полиция начала погоню после того, как водитель отказался остановиться в ответ на требование сотрудников правоохранительных органов. 

«Мы сели, начали набирать скорость. За нами поехала первая машина ДПС, потом вторая, третья, потом по встречке поехали, чуть не перевернулись. Хотели удрать от них. Со скоростью 200 летели. Нас занесло, чуть не перевернулись, лоб в лоб врезались в машину ДПС, а потом в столб», — рассказал один из пассажиров.

Одна из пострадавших была госпитализирована, водитель и его знакомый были доставлены в отделение полиции.

В марте на юге Москвы полицейские устроили погоню со стрельбой за машиной, которая отказалась остановиться по требованию. В итоге автомобиль был задержан.

Теги: Москва , ДТП , Полиция
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