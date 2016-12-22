В Японии обнаружили тела семи пропавших американских моряков

При разборе поврежденной части американского эсминца «Фитцджеральд» военным удалось обнаружить тела семи моряков, которые ранее считались пропавшими без вести. Об этом говорится в сообщении американского Седьмого флота.

Погибших обнаружили в затопленной части корабля, которая пострадала от столкновения с торговым судном. «Когда поисково-спасательные команды получили доступ к той зоне корабля, которая была повреждена при столкновении этим утром, пропавшие моряки были обнаружены», — говорится в заявлении американских ВМС. Их тела были отправлены в госпиталь для опознания.

Столкновение эсминца «Фитцджеральд» ВМС США с филиппинским торговым судном произошло 17 июня в 103 км от японского города Йокосука, к югу от Токио. Торговое судно врезалось в борт американского корабля, причинив значительные повреждения. Часть эсминца оказалась затоплена.

После столкновения стало известно о трех пострадавших американских моряках. Среди них был и командир эсминца. Они были эвакуированы в госпиталь с помощью вертолета. Еще семь человек были объявлены пропавшими без вести. Команда филиппинского судна, на котором находились 20 человек, не пострадала. Поврежденный корабль вернулся в японский порт Йокосука.