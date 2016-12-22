В лесных пожарах в Португалии погибли 19 человек

В Португалии в лесных пожарах погибли 19 человек, двое пропали без вести, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Пожары охватили центральную часть страны.
Причиной интенсивных лесных пожаров стала жаркая погода и сильный ветер, который помогал распространению огня. По данным властей, большинство погибших были застигнуты пожаром на дороге в районе населенного пункта
Педроган-Гранди, где пламя блокировало движение машин. В пожарах пострадали порядка 20 человек, в том числе шестеро пожарных.
В район пожара выехал президент страны Марселу Ребелу ди Соза. Как сообщает португальское издание Publico, в кольце пожаров оказались несколько сельских населенных пунктов. В них отсутствует электричество. Местные жители пытаются покинуть районы, где распространяется огонь.
В конце мая в трех регионах России из-за лесных пожаров был объявлен режим чрезвычайной ситуации. От огня пострадали Красноярский и Ставропольский край и Иркутская область. В Красноярском крае из-за пожаров без жилья оказались более 500 человек.