В лесных пожарах в Португалии погибли 19 человек

Число погибших при теракте в столице Колумбии увеличилось до трех

В торговом центре в столице Колумбии произошел взрыв

Президент Венесуэлы обвинил Twitter в «фашизме»

В Бразилии при аварии туристического автобуса погибли 10 человек

ОАЭ предложили Западу организовать наблюдение за Катаром

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В Ростовской области задержали перевозившего детей нетрезвого водителя

В США при столкновении парома с причалом пострадали 18 человек

После протестов Мэй признала недостатки при первой помощи погорельцам

В Киеве завели дело о поставках в Турцию угля из Донбасса

Береговая охрана Саудовской Аравии открыла огонь по иранским судам

Во Франции разбился туристический самолет

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СМИ узнали о желании Белого дома смягчить законопроект о новых санкциях

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Showtime must go on: как западная аудитория отреагирует на фильм о Путине

В Италии при столкновении корабля с пирсом пострадали 55 человек

Сборная России выиграла первый матч на Кубке конфедераций

Матч-открытие Кубка конфедераций посетили более 50 тыс. зрителей

Путин рассказал о влиянии Гельмута Коля на его взгляды

Афганский солдат напал на военных США на базе в Афганистане

Собянин объявил о международном конкурсе проектов реновации

Главу объединения болельщиков России не пустили на Кубок конфедераций

В США предложили создать Центр реагирования на угрозы со стороны России

Число пропавших без вести при пожаре в высотке Лондона увеличилось до 58

Партия роста выдвинет кандидатов в губернаторы в трех регионах

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Церемония открытия Кубка конфедераций прошла при полупустых трибунах

В Москве взявший с иностранца 50 тыс. руб. таксист вернул деньги