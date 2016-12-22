Число погибших при теракте в столице Колумбии увеличилось до трех

По последним данным, в результате теракта в торговом центре столицы Колумбии Боготы погибли три человека. Об этом сообщает издание El Colombiano.
Все погибшие — женщины. При взрыве также пострадали 9 человек. Одна из погибших женщин оказалась гражданкой Франции, которая приехала в Колумбию по волонтерской программе. Она выполняла работу в социальной сфере и намеревалась в ближайшие дни покинуть страну. Информацию об этом в своем Twitter подтвердил мэр Боготы Энрике Пеналоса, сообщив, что погибшая 6 месяцев провела в стране в качестве волонтера.
Взрыв в торговом центре Andino в Боготе произошел 18 июня. Мэр города назвал произошедшее терактом. Взрыв прогремел в туалете на втором этаже здания, в котором в этот момент находились порядка 500 человек. Все посетители были эвакуированы.
Президент Колумбии Хуан Мануэль Карлос выразил соболезнования пострадавшим и призвал к тщательному расследования произошедшего. На место взрыва уже прибыл глава Национальной полиции Колумбии.