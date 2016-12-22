В торговом центре в столице Колумбии произошел взрыв

В столице Колумбии Боготе произошел взрыв в торговом центре. При взрыве погибли три человека, еще 11 ранены, сообщает издание El Colombiano.

Инцидент произошел в торговом центре Centro Andino. Как сообщает Associated Press, взрыв прогремел на втором этаже здания, в туалете. После этого из здания были эвакуированы все посетители. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасатели. Lля контроля расследования к торговому центру приехал также глава национальной полиции. Дороги вокруг здания перекрыты. Издание также опубликовало фотографию с места взрыва в своем Twitter.

По данным издания El Tiempo, в момент взрыва в здании находились порядка 500 человек.

Среди погибших есть 23-летняя гражданка Франции, которая приехала в Колумбию по волонтерской программе. Она намеревалась покинуть страну в ближайшие дни.

Мэр Боготы Энрике Пеналоса в своем Twitter назвал произошедшее терактом. Президент страны Хуан Мануэль Сантос выразил соболезнования пострадавшим и потребовал от правоохранительных органов провести расследование инцидента.

В феврале в Боготе неизвестные взорвали бомбу возле арены для корриды. В результате погиб один человек, порядка 30 пострадали. Большинство пострадавших были сотрудниками полиции, которые готовились к акциям протестов против корриды.