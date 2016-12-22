В Ростовской области задержали перевозившего детей нетрезвого водителя

В Ростовской области полиция задержала водителя автобуса, в котором находились 15 детей. Как было установлено, водитель вел автобус в нетрезвом виде, говорится в сообщении регионального МВД.

Полицейские задержали водителя, обратив внимание на его манеру вождения. «Траектория движения данного транспортного средства вызвала у полицейских подозрение, что водитель находится в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.После задержания при экспертизе было установлено, что в крови водителя был алкоголь.

«В настоящее время водитель за управление транспортным средством в состоянии опьянения привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. Сотрудники полиции продолжают проводить проверку и выясняют, как мужчина в алкогольном опьянении с 15 несовершеннолетними пассажирами был отправлен в рейс без прохождения обязательного медосмотра», — говорится в сообщении.

В начале июня в Подмосковье в результате ДТП с двумя автобусами пострадали 8 детей. В одном из автобусов находились школьники, ехавшие на соревнования. Проверку в связи с аварией начал Следственный комитет.