Береговая охрана Саудовской Аравии открыла огонь по иранским судам

В Персидском заливе береговая охрана Саудовской Аравии открыла огонь по двум иранским рыболовецким суднам. В результате инцидента погиб один человек, сообщает иранский телеканал Press TV.

Иранские рыбаки отклонились от курса из волнения на море. Представитель министерства внутренних дел Ирана Меджид Ака-Бабаи подчеркнул, что саудовские пограничники открыли огонь без выяснения ситуации. «Этот шаг саудовцев не совместим с общечеловеческими нормами, и даже если суда пересекли границу страны из-за волн, у них не было права по ним стрелять», — отметил он.

В МВД Ирана также отметили, что выясняют, действительно ли рыбаки вошли в территориальные воды Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия и Иран неоднократно выдвигали друг другу взаимные претензии о вмешательстве во внутренние дела и поддержке экстремистов. Так, 7 июня, после теракта в Тегеране, Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) обвинил саудовские власти в причастности к атаке. В апреле 2016 года власти Саудовской Аравии запретили иранским танкерам заходить в свои порты и ограничили их доступ в свои территориальные воды.