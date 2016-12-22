Климкин предложил НАТО поучиться у Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что НАТО «есть чему поучиться» у Киева. Об этом он сказал в интервью австрийскому изданию Profil.

«Речь идет о тактике, силе и боевой готовности. Без этого современное вооружение не поможет», — пояснил глава украинского МИД. По его мнению, «альянсу необходимо готовиться к новым вызовам, а с Украиной это легче, чем без нас».

«Мы показали, что мы боремся за нашу страну. Мы не являемся легкой мишенью», — подчеркнул Климкин.

Ранее, 8 июня, парламент Украины принял законопроект «Об основах внутренней и внешней политики», который предусматривает юридическое определение членства страны в НАТО приоритетом внешней политики страны.

Согласно документу, приоритетами национальных интересов являются интеграция Украины в европейское правовое, экономическое и политическое пространство с целью стать членом ЕС и вступить в евроатлантическое пространство безопасности.



Накануне принятия законопроекта Павел Климкин отмечал, что рассчитывает на «расширенное партнерство Украины с НАТО, которое приведет к членству в Альянсе».







