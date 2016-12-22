СМИ узнали о желании Белого дома смягчить законопроект о новых санкциях

Бастрыкин поручил передать в СК дело о ДТП с «пьяным» ребенком

Showtime must go on: как западная аудитория отреагирует на фильм о Путине

В Италии при столкновении корабля с пирсом пострадали 55 человек

Сборная России выиграла первый матч на Кубке конфедераций

Матч-открытие Кубка конфедераций посетили более 50 тыс. зрителей

Путин рассказал о влиянии Гельмута Коля на его взгляды

Афганский солдат напал на военных США на базе в Афганистане

Власти Москвы объявили международный конкурс на проекты реновации

Главу объединения болельщиков России не пустили на Кубок конфедераций

В США предложили создать Центр реагирования на угрозы со стороны России

Число пропавших без вести при пожаре в высотке Лондона увеличилось до 58

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Церемония открытия Кубка конфедераций прошла при полупустых трибунах

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Прима Мариинского театра Ульяна Лопаткина объявила о завершении карьеры

СМИ сообщили о задержании подозреваемого в избиении экс-министра Франции

Мотострелковую бригаду Балтийского флота подняли по тревоге

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Власти Москвы подвели итоги голосования по программе сноса пятиэтажек

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