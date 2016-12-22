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В Италии при столкновении корабля с пирсом пострадали 55 человек
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В Италии при столкновении корабля с пирсом пострадали 55 человек
Общество, 20:11
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В Италии при столкновении корабля с пирсом пострадали 55 человек

В Италии в результате столкновения судна с пирсом в порту на острове Искья пострадали 55 человек. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на представителя больницы, куда направили пострадавших.

По его словам, пассажиры корабля частной компании Medmar получили «незначительные травмы». В основном они получили синяки, ушибы и ссадины, уточнил он. Всех пострадавших доставили в больницу, добавил собеседник агентства.

По его словам, в момент столкновения корабля с пирсом пассажиры готовились к выходу и не смогли удержаться на ногах.

По словам одной из пассажирок, во время приближении к порту судно не замедлило ход. «Было несложно понять, что корабль столкнется с пирсом», — цитирует агентство ее слова. Она добавила, что на судне в момент столкновения была паника.

По информации ANSA, на корабле в настоящий момент проводятся необходимые проверки.

Теги: Италия , столкновение , корабль , пирс
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