Матч-открытие Кубка конфедераций посетили более 50 тыс. зрителей

Матч-открытие Кубка конфедерация по футболу с участием сборных России и Новой Зеландии, который проходит на ​«Санкт-Петербург Арене» на Крестовском острове в Петербурге, посетили более 50 тыс. зрителей. Такие данные опубликованы на официальной странице турнира в Twitter.

За два часа до начала матча на стадионе проводилась церемония открытия турнира. На нее могли попасть зрители, у которых были на руках билеты на матч Россия - Новая Зеландия. Однако церемония не привлекла зрителей и прошла при полупустых трибунах.

Свой первый матч на турнире Россия выиграла у Новой Зеландии со счетом 2:0.

Кубок конфедераций будет проходить с 17 июня по 2 июля. Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.



