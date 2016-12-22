В Москве взявший с иностранца 50 тыс. руб. таксист вернул деньги

Водитель такси, который взял 50 тыс. руб. с чилийского журналиста Диего Миранде за поездку из аэропорта Домодедово до гостиницы в центре Москвы, вернул ему деньги. ​Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по столице.

«Задержанный ранее водитель вернул деньги и принес извинения гостю из Южной Америки», — говорится в сообщении.

Полиция задержала водителя такси накануне, 16 июня. Сам инцидент произошел днем ранее. Как сообщал телеканал РЕН-ТВ, за поездку из аэропорта Домодедово до гостиницы таксист потребовал 60 тыс. руб. с журналиста из Чили, который приехал в Москву на Кубок конфедераций. После того как он получил деньги, водитель такси решил вернуть иностранцу 10 тыс. руб, отмечал телеканал.

То, что таксист обманул его, журналист понял уже в гостинице и обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции начали поиск водителя через камеры наблюдения в Домодедово.

Вскоре таксиста удалось задержать, его доставили в отделение полиции. Его обвинили в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).



