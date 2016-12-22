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Путин выступил против «тепличных условий» для губернаторов на выборах
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Путин выступил против «тепличных условий» для губернаторов на выборах
Политика, 13:56
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Путин выступил против «тепличных условий» для губернаторов на выборах

Президент России Владимир Путин заявил, что не нужно создавать «тепличных условий» кандидатам на выборы на пост губернаторов. Об этом российский лидер заявил в программе «Вести в субботу» телеканала «Россия 24».

«Не нужно никому создавать тепличных условий. Все должно развиваться естественным путем», — сказал Путин.

Российский президент подчеркнул, что главный совет, который он может дать кандидатам, это «работать с полной отдачей». «Искренне, честно и нужно иметь вкус к этой работе. И если нет желания этого делать, то лучше не заниматься этим видом деятельности. Вот это самое главное», — сказал президент. Путин подчеркнул, что, если есть «желание и стремление» изменить в регионе ситуацию к лучшему, то «тогда можно смело браться за работу».

Путин также отметил, что «иногда имеет смысл» отдавать часть подписей для выдвижения кандидатам от оппозиции, если им не хватает их. «Речь идет о составе муниципального собрания. Всегда полезно иметь в составе депутатского корпуса людей, которые выражают альтернативную точку зрения. Это никогда не мешает», — отметил он. Президент добавил, что таким образом можно «взвешивать решения», послушав разные точки зрения, и «приходить к наиболее оптимальным вариантам».

Выборы губернаторов в российских регионах пройдут 10 сентября в Единый день голосования. Голосование за кандидатов на пост главы региона пройдут в 16 российских субъектах.

Теги: Выборы , Выборы губернатора , Губернатор
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