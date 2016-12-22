Число погибших в результате урагана в Москве увеличилось до 17 человек

Число погибших в результате урагана в Москве 29 мая увеличилось до 17 человек. Информацию о смерти в больнице одного из пострадавших подтвердили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, передает ТАСС.



В субботу, 17 июня, источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил о смерти мужчины, который был госпитализирован после урагана в столице. Он находился в тяжелом состоянии и скончался.



Как рассказали в департаменте здравоохранения Москвы, в больницах находятся еще восемь пострадавших в результате урагана. Один из них — в тяжелом состоянии, заявили в ведомстве.

В Москве 29 мая прошел ураган с дождем и градом. Порывы ветра достигали 25 м/с. В результате удара стихии пострадали более 170 человек. Ветер в Москве повредил кровли 243 домов, 135 опор освещения и около двух тысяч машин. В Подмосковье было повалено 300 деревьев, а без электроэнергии остались 18,3 тыс. человек.

По оценкам страховой компании «Росгосстрах», ураган в Москве и Подмосковье нанес ущерб более чем в 25 млн руб. Из них ущерб на 19 млн руб. был нанесен недвижимости и имуществу, владельцам автомобилей с полисами каско — на шесть миллионов рублей. Всего на выплату возмещений от удара стихии было подано 450 заявлений в период с 29 мая по 7 июня.