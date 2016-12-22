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В Египте приговорили к казни 31 человека после убийства генпрокурора
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В Египте приговорили к казни 31 человека после убийства генпрокурора
Политика, 13:18
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В Египте приговорили к казни 31 человека после убийства генпрокурора

Каирский уголовный суд 16 июня приговорил к смертной казни 31 человека, которых обвинили в причастности к убийству генерального прокурора Египта Хишама Бараката в 2015 году. Об этом сообщает Reuters.

Окончательный вердикт будет вынесен 22 июля, после того как документы на смертную казнь, по юридическим законам страны, будут рассмотрены верховным муфтием Египта. Всего по делу об убийстве генпрокурора проходят 67 человек.

Хишам Баракат был известен своим участием в процессах против организации «Братья-мусульмане» (запрещена в России) и двух экс-президентов страны Мухаммеда Мурси и Хосни Мубарака. Автомобиль Бараката подорвали в июне 2015 года в городе Гелиополь (10 км от Каира). Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Народное сопротивление Гизы».

Теги: Египет , смертная казнь
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