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СМИ узнали о «ярости» Трампа из-за расследования об увольнении главы ФБР
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СМИ узнали о «ярости» Трампа из-за расследования об увольнении главы ФБР
Политика, 12:04
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СМИ узнали о «ярости» Трампа из-за расследования об увольнении главы ФБР

Президент США Дональд Трамп «был в ярости», узнав о расследовании обстоятельств увольнения им главы ФБР Джеймса Коми, и «кричал на телевизор», увидев новостной репортаж о расследовании. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сотрудников Белого дома.

По словам одного из собеседников агентства, Трамп говорил о том, что он стал «объектом заговора с целью дискредитации и, возможно, окончания его президентства». Собеседник агентства отметил, что Трамп также обвинял заместителя генерального прокурора США Рода Розенстайна и специального прокурора Роберта Мюллера в подготовке расследования.

Ранее Трамп подтвердил, что против него ведется расследование из-за увольнения главы ФБР Джеймса Коми.

«Против меня ведет расследование об увольнении главы ФБР человек, который посоветовал мне его уволить! Это охота на ведьм» — написал президент в своем Twitter.

Дональд Трамп уволил главу ФБР Коми в мае 2017 года. Трамп тогда заявлял, что Коми был «не способен эффективно руководить» ведомством. По данным агентства Reuters, президент США уволил Джеймса Коми из-за того, что он отказался предварительно предоставить его помощникам показания в сенате на слушаниях по делу об использовании Хиллари Клинтон частного почтового сервера и тем самым нарушил субординацию. По данным телеканала CNN, одной из причин увольнения главы ФБР стало то, что «он не предоставил президенту гарантии своей личной преданности».

Теги: расследование , Дональд Трамп , глава ФБР
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