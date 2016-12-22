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Бельгия продлила участие в международной коалиции против ИГ
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Бельгия продлила участие в международной коалиции против ИГ
Политика, 10:27
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Бельгия продлила участие в международной коалиции против ИГ

Бельгия продлила на полгода свое участие в международной коалиции против террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России). Об этом сообщило бельгийское Министерство обороны, передает Belga.

Таким образом, кабинет министров Бельгии согласился на предложение министра обороны Стивена Вандепута.​ В рамках противостояния «Исламскому государству» Бельгия и Нидерланды совместно отправят на Ближний восток шесть истребителей F-16 на шесть месяцев.

Бельгийские истребили принимают участие в операциях против ИГ с июля 2016 года, и их могут сменить в начале июля 2017 года нидерландские самолеты. Но ВВС Нидерландов предупредили, что могут не справиться с миссией по техническим и эксплуатационным причинам. Военные самолеты Бельгии базируются в Иордании.

Международная коалиция была создана в сентябре 2014 года. В ней принимают участие 60 стран.

В декабре 2016 года командующий базирующейся в Ираке международной коалиции Стивен Таунсен заявил, что для освобождения от ИГ Мосула, Сирии и ликвидации оставшихся боевиков террористической организации потребуются два года. Как отмечает издание Daily Beast, которому командующий дал интервью, победа над ИГ может произойти не раньше 2018 года.

Теги: Бельгия , международная коалиция , "Исламское государство"
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