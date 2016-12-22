Умер президент Вануату Балдвин Лонсдейл

В возрасте 67 лет скончался президент Вануату Балдвин Лонсдейл. Об этом сообщает Vanuatu Digest.



Как отмечает издание, он умер в результате сердечного приступа. Президент был экстренно госпитализирован в ночь с пятницу на субботу, 17 июня, но скончался утром.



В субботу, 17 июня, будет проведено совещание кабинета министров, которые обсудят церемонию похорон с его семьей, сторонниками и представителями администрации острова Моталава, где президент родился, отмечает Новозеландское радио.

Балдвин Лонсдейл (Фото: Issei Kato / Reuters)

По конституции Вануату, новый президент должен быть выбран парламентом и представителями местных правительств в течение трех недель.

Балдвин Лонсдейл занимал должность президента с сентября 2014 года. До этого он был англиканским священником, а потом был представителем провинции Торба.

Во время своего президентства он просил международное сообщество оказать помощь Вануату, которое почти полностью было разрушено циклоном Пам. В 2015 году в результате удара стихии погибли, по данным ООН, по меньшей мере 24 человека, 3 300 были эвакуированы, сообщало Би-Би-Си. Лонсдейл выступил на международной конференции в Японии с просьбой помочь его стране. После его речи Вануату была оказана международная гуманитарная помощь.

В октябре 13 членов парламента были осуждены за коррупцию, но парламента Марцеллино Пепито помиловал их. В свою очередь, Лонсдейл отменил помилование и попросил прощения у народа Вануату за действия Пепито. Он призвал «убрать сор из избы», распустил парламент и объявил досрочные выборы.

Кроме того, Лонсдейл выступал за сохранение культуры Вануату и соблюдение прав женщин.