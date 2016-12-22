Власти КНДР отпустят задержанную российскую яхту

Ситуация с задержанием в КНДР российской яхты Katalexa урегулирована, и она может покинуть северокорейский порт Раджин. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в городе Чондин, передает ТАСС.

Как рассказал собеседник агентства, весь экипаж яхты здоров. До того, как судно отплывет из КНДР, в порту будет находиться генеральный консул России в Чондине Юрий Бочкарев. В пятницу, 16 июня, он говорил с представителями северокорейской погранслужбы и организовал для членов экипажа связь, по которой они могли связаться со своими родственниками.



Российская яхта Katalexa была задержана в КНДР «по недоразумению», рассказали в Генконсульстве. По словам северокорейских дипломатов, местные рыбаки проявили «чрезмерную бдительность» во время проведения кампании по борьбе с браконьерами. Они подумали, что российское судно нарушило границу КНДР, и сообщили об этом пограничной службе.

Katalexa направлялась из Тайваня во Владивосток. На судне находились три члена экипажа. Все они были гражданами России. О том, что яхта была задержана, сообщил морской спасательно-координационный центр Приморья в пятницу, 16 июня. В посольстве России в КНДР подтвердили РБК, что российская яхта была задержана. Она была доставлена в порт Раджин.