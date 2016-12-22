В США эвакуировали университет из-за пакета у учебного ядерного реактора

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали учащихся и работников Миссурийского университета науки и технологий из-за обнаруженного возле учебного ядерного реактора подозрительного предмета, сообщается на сайте вуза.

Инцидент, как уточнили в полиции, произошел около 15:45 по местному времени (23:45 мск). Подозрительный предмет был найден сотрудниками университета у двери, которая вела в помещение, где находился реактор. Из-за него, как пояснили в пресс-службе вуза, также были эвакуированы все здания в окрестностях университета. Скольким именно людям пришлось выйти на улицу в результате произошедшего, в университете в Миссури не уточнили.

В настоящий момент на месте происшествия, как сообщили представители вуза, работают специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. Согласно опубликованной на странице университета в Facebook информации, после объявленной тревоги на территории кампуса отменили запланированный на вечер фейерверк.