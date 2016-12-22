В «Роснефти» сообщили об урегулировании «недоразумений» с Financial Times

«Роснефть» и главный исполнительный директор компании Игорь Сечин не собираются подавать в суд иск против газеты Financial Times, заявил RNS официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Прежде возмущение топ-менеджера нефтяной компании вызвала публикация издания, в которой со ссылкой на близкие к «Роснефти» источники говорилось о разногласиях Сечина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Их конфликт, по информации собеседников газеты, произошел в рамках обсуждения продажи местным властям активов компании.

Разногласия Сечина и Кадырова Financial Times также преподнесла как один из примеров противостояния крупных игроков в Кремле и по всей России, противоборство которых может угрожать власти президента Владимира Путина намного сильнее, нежели действия оппозиционного политика Алексея Навального.

«В связи с появлением в газете Financial Times публикации, содержащей лживые измышления относительно взаимоотношений между компанией «Роснефть» и руководством Чеченской Республики, <...> мы вынуждены внести ясность», — заявили 12 апреля в «Роснефти», пояснив, что информация «о «чеченском следе» <...> является, как минимум, разжиганием межнациональной розни, то есть уголовно наказуемым деянием».

«Мы вынуждены рассмотреть перспективы обращения в суды различных юрисдикций», — сообщили тогда в совместном заявлении Сечин и Кадыров, заметив, что их «связывает многолетние и многосторонние уважительные деловые и человеческие отношения» и они «конструктивно решаем все возникающие в процессе совместной работы вопросы».

«Это более не актуально», — отметил, в свою очередь, спустя три месяца Леонтьев. Так он отреагировал на вопрос, планирует ли до сих пор компания подавать иск против Financial Times. «Как нетрудно заметить из нашего взаимодействия, имевшие место в прошлом недоразумения более не актуальны», — пояснил представитель нефтяной компании, добавив, что у них с изданием «нормальные рабочие профессиональные взаимоотношения».