Россия заключила контракт на поставку пшеницы в Венесуэлу

Россия и Венесуэла подписали контракт на поставку пшеницы в Боливарианскую республику. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Венесуэлы в Москве Карлос Фария.

«[Венесуэльский лидер] Николас Мадуро выполнил свое обещание и заключил контракт на поставку российской пшеницы народу Венесуэлы», — написал дипломат, отметив, что, по его данным, первый груз пшеницы из России прибудет в Венесуэлу уже в августе.

Это, как заметил Фария, укрепит российско-венесуэльские отношения и станет «ударом по экономической войне».

«Россия и Венесуэла укрепляют свои стратегические отношения и идут вместе в рамках строительства мультицентричного и многополярного мира», — также прокомментировала в Twitter заключение российско-венесуэльского контракта глава МИД южноамериканской страны Дельси Родригес.

О поставках российской пшеницы в Венесуэлу стало известно 19 мая. Тогда об этом заявил Мадуро, пояснив, что эти договоренности были достигнуты им в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. «Начиная с этого года Россия будет стабильно поставлять в Венесуэлу 60 тыс. т пшеницы в месяц», — отмечал глава Боливарианской республики.