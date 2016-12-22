У берегов Анапы произошло землетрясение магнитудой 4

В Черном море в районе Анапы произошло землетрясение магнитудой 4, сообщили ТАСС в сейсмостанции Анапы.

Инцидент, как уточняется на сайте главного управления МЧС по региону, произошел около 1.27 мск. Его очаг, как установили специалисты, залегал на глубине 15 км., эпицентр землетрясения находился в 40 км. от Анапы, в этом городе, а также в Новороссийске, по предварительным данным, как заметили спасатели, ощущались подземные толчки.

Информации о жертвах и разрушениях в результате происшествия, как пояснили в ведомстве, пока не поступало.​ В настоящий момент, по информации представителей министерства, организована работа рабочих групп по обследованию территории.