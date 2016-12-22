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Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном близ Японии
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Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном близ Японии
Общество, 00:31
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Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном близ Японии

К юго-западу от японского города Йокосука американский эсминец столкнулся с торговым судном, следовавшим под флагом Филиппин, передает Reuters со ссылкой на командование ВМС США.

Речь идет об эсминце «Фитцджеральд». Столкновение произошло в 103 км от берега. Сейчас командование выясняет, если ли раненные в результате инцидента. Американские военные также запросили помощь у береговой охраны Японии.

Позже Reuters со ссылкой на официальных представителей ВМС США сообщил, что, по предварительным данным, в результате столкновения находившиеся в момент инцидента на кораблях получили «множество ранений». В настоящий момент эта информация, как замечает агентство, уточняется. При этом, как пояснили на своей странице в Twitter представители седьмого флота США, на данный момент информации о жертвах аварии нет.

Затем стало известно об эвакуации с места происшествия одного получившего травмы моряка. Он, как замечал Reuters, был доставлен в одну из больниц Японии вертолетом.

Как уточнил агентству источник среди американских чиновников, «Фитцджеральд» после аварии был серьезно поврежден. Часть корабля была затоплена, из-за чего теперь эсминец, по словам собеседника Reuters, не может передвигаться самостоятельно.

Корабль «Фитцджеральд» является эскадренным миноносцем типа «Арли Берк». На воду впервые он был спущен 29 января 1994 года. Спустя еще год «Фитцджеральд» в Сан-Диего штата Калифорния вошел в состав Тихоокеанского флота.

Эсминец способен выполнять разнообразные задачи и обладает мощным вооружением, которое управляется при помощи единой системы Иджис. В сентябре 2004 года «Фитцджеральд» прибыл в Йокосуку и присоединился к седьмому флоту Военно-морских сил США. В настоящее время корабль входит в состав 15 эскадры эсминцев и числится в военно-морской базе Сан Диего.

Ранее, 11 мая, стало известно о том, что у побережья Италии в заливе Сквиллаче столкнулись итальянская подводная лодка ​Scire и торговое судно.​ В результате происшествия, по данным итальянских военных, никто не пострадал. Также после столкновения, как уточнили в ВМС Италии, и подлодка, и сухогруз «возобновили навигацию». Причины аварии не уточнялись.

Теги: Япония , столкновение , ВМС США
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