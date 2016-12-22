В Киеве радикалы напали на противников переименования проспекта Ватутина

В Киеве неизвестные напали на участников акции против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича. Об этом говорится в сообщении украинской партии «Социалисты», организовавшей акцию.

Участники акции вышли на протест с красными флагами и вывесили баннер с надписью «Вас приветствует проспект Ватутина!». На них напали люди в масках и балаклавах. Фотографии с места событий опубликованы в официальной группе партии.

В сообщении партии говорится, что в результате инцидента пострадали около 20 человек, несколько из них были госпитализированы. На видеозаписи с места акции видно, что нападавшие вырывали из рук протестующих флаги. Также они повалили на землю и избили одного из участников акции.

Как сообщает издание «Вести Украина», нападавшими были участники радикальной националистической организации С14. Весной 2016 года члены этой организации организовали нападение на здание Россотрудничества в Киеве, забросав его дымовыми шашками.

В группе организации в Facebook произошедшее назвали «спортивно-патриотической зачисткой». «Шухевича проспект омоем кровью врагов Украины!» — звучит опубликованный в группе лозунг.

Проспект генерала Ватутина украинские власти планируют переименовать в рамках декоммунизации. 1 июня Киевский городской совет проголосовал за переименование проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, лидера Украинской повстанческой армии (запрещенная в России организация). Однако 13 июня Окружной административный суд в Киеве запретил властям города подписывать и публиковать решение, до того как вопрос о переименовании будет рассмотрен в суде.

Генерал Николай Ватутин командовал​ 1-м Украинским фронтом во время Великой Отечественной войны. Он руководил Киевской наступательной операцией в 1943 году. Ватутин погиб в 1944 году после обстрела его автомобиля украинскими националистами.