«ВКонтакте» объявила о закрытии офиса в Киеве

Социальная сеть «ВКонтакте» закрыла свой офис в Киеве из-за санкций, которые в середине мая ввел украинский президент Петр Порошенко. Об этом агентству «Укринформ» сообщил пресс-секретарь офиса «ВКонтакте» на Украине Влад Леготкин.

«Юридическое лицо в Украине под санкциями, поэтому офис закрыт», — сказал он.

О том, что «ВКонтакте» закроет свой офис в Киеве, 30 мая сообщало издание Vc.ru со ссылкой на осведомленные источники. Собеседники издания отмечали, что некоторых сотрудников, ​связанных с рекламой, могут перевести в офис в Москве.

Представитель «ВКонтакте» Евгений Красников тогда не смог подтвердить информацию о закрытии офиса.

Санкции в отношении российских IT-компаний Петр Порошенко ввел 17 мая. В их числе оказались компании «Яндекс», Mail.ru, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Блокировку сайтов, которые попали в черный список, мобильные операторы Украины «Киевстар», Lifecell и «Vodafone-Украина» начали с 18 мая.



В связи с санкциями компания «Яндекс» закрыла свои офисы в Киеве и Одессе. Позднее свои офисы также закрыла Mail.ru. Компания пообещала своим сотрудникам работу в российских офисах.