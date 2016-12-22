Наина Ельцина назвала смерть Гельмута Коля потерей для всего мира

Гельмут Коль сделал многое для развития российско-германских отношений, и его смерть — это печальная для России новость. Об этом говорится в заявлении вдовы первого президента России Наины Ельциной по поводу смерти бывшего канцлера Германии, поступившем в РБК.
Наина Ельцина заявила, что Коль был «человеком, который так много сделал для развития равноправных отношений между своей страной и новой, демократической Россией». «В непростые для нашей страны девяностые годы господин Коль искренне старался помочь нам справиться с политическими и экономическими проблемами, связанными с распадом СССР», — подчеркнула Ельцина.
Вдова первого президента России рассказала, что экс-канцлера Германии и Бориса Ельцина «связывали не просто партнерские, но и личные дружеские отношения». Она отметила, что Ельцин ценил отношение Коля к России. «Мы близко общались, он бывал у нас дома, мы — у него, и я тоже могла оценить, насколько он неравнодушен к судьбе нашей страны», — рассказала она.
«Сегодня мир потерял мудрого и дальновидного политика, а наша семья — человека, чей дружбой мы дорожили и гордились. Мои самые искренние соболезнования гражданам Германии, друзьям и близким господина Коля», — заявила Наина Ельцина.
Экс-канцлер Германии Гельмут Коль скончался 16 июня в собственном доме в городе Людвигсхафен-ам-Райн. Ему было 87 лет.